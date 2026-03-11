В селе Богатое Самарской области изъяли 150 литров нелегального алкоголя

Во вторник, 10 марта, в селе Богатое во время контрольных мероприятий в отношении индивидуального предпринимателя из незаконного оборота было изъято 150 л нелегальной алкогольной продукции. Об этом сообщает министерство промышленности и торговли Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Алкоголь изъяли в магазине «Продукты», расположенном на ул. Чапаева, 6. Возбуждены административные производства по ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ (оборот без сопроводительных документов), ст. 14.19 (нарушение учета оборота), ч. 4 ст. 15.12 (отсутствие маркировки), ст. 15.12.1 (непредставление сведений в систему мониторинга маркировки).

В феврале этого года аналогичные мероприятия проводились в отношении субъекта в Самаре. Тогда было изъято 650 л алкогольной продукции.

Руфия Кутляева