Cкончался петербургский актер из «Улиц разбитых фонарей» Валерий Бочкин

На 82-м году жизни скончался заслуженный артист России Валерий Бочкин, известный по ролям в культовых сериалах «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей».

Артист театра и кино Валерий Бочкин, скончавшийся на 82-м году жизни

Фото: Пресс-служба театра «На Неве» Артист театра и кино Валерий Бочкин, скончавшийся на 82-м году жизни

Фото: Пресс-служба театра «На Неве»

О смерти актера сообщил Санкт-Петербургский детский драматический театр «На Неве», где артист служил на протяжении многих лет. Господин Бочкин скончался 7 марта после тяжелой продолжительной болезни.

Артист родился 21 июня 1944 года, в 1973 году окончил ГИТИС, после чего играл на сцене Театра на Литейном, затем в Молодежном театре на Фонтанке. С 1991 года его творческая жизнь была неразрывно связана с Театром Сказки «На Неве», где он стал ведущим артистом, исполнив более 30 разноплановых ролей.

Коллеги запомнили его как артиста с безупречной осанкой, завораживающим бархатным баритоном и сдержанными манерами. На сцене театра он блистал в образах королей в «Золушке» и «Приключениях кота в сапогах», играл Каа в «Маугли», Сказочника в «Дюймовочке» и Мышильду в «Щелкунчике».

Помимо работы в театре, актер много снимался в кино: его фильмография насчитывает более 50 картин. В последние годы жизни господин Бочкин также активно занимался режиссерско-педагогической деятельностью, передавая опыт молодому поколению.

Андрей Маркелов