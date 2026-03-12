За ущерб ответят

Южно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора отсудило у подмосковной компании «Специализированный комбинат „Экотех“» 6 млн руб. компенсации за загрязнение земель вблизи Благовещенска. В июле 2018 года «Экотех» арендовал у «Турбаслинских бройлеров» земельный участок, на котором располагался пруд-накопитель отходов жизнедеятельности кур. Тогда же из него произошла утечка. Управление рассчитало стоимость ущерба в размере 12 млн руб., но суд посчитал иначе. Юристы не видят перспектив для пересмотра судебного акта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арендатор земли под Благовещенском заплатит за куриный помет

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Арендатор земли под Благовещенском заплатит за куриный помет

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд обязал подмосковную компанию «Специализированный комбинат „Экотех“» выплатить 6 млн руб. в качестве возмещение вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды. С соответствующим иском в арбитражный суд Башкирии в 2019 году обращалось Южно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Как заявляло надзорное ведомство в суде, в июле 2018 года по вине компании произошло загрязнение куриным пометом трех земельных участков общей площадью около 8 тыс. кв. м под Благовещенском. Земельный участок с прудом-накопителем, предназначенным для сбора отходов птицефабрики «Турбаслинские бройлеры», находился в аренде у «Экотеха». По мнению Росприроднадзора, сумма ущерба составила 15,7 млн руб., но позднее в судах сумма была снижена до 12 млн руб.

В 2021 году первая и апелляционная инстанции отказали в удовлетворении иска ведомства. В январе 2022 года арбитражный суд Уральского округа вернул дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. В 2024 году арбитражный суд Башкирии и Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд вновь отказали Росприроднадзору, но в январе 2025 года кассационная инстанция повторно вернула дело на новое рассмотрение.

В прошлом октябре башкирский суд частично удовлетворил иск надзорного ведомства, обязав «Экотех» выплатить 1,3 млн руб. Как установил суд, ссылаясь на результаты экспертизы, проведенной АНО «Главное экспертно – аналитическое управление», Росприроднадзор неверно рассчитал величину ущерба. Так, суд исключил расчет за земельный участок площадью 5,8 тыс. кв. м, а также решил, что при оценке ущерба должна быть применена такса в размере 400 руб. за кв. м как к зоне хвойно-широколиственных лесов.

В апелляционной жалобе истец настаивал, что экспертное заключение «является некорректным, необоснованным и не могло быть принято как допустимое доказательство», а также протестовал против исключения земельного участка площадью 5,8 тыс. кв. м. Росприроднадзор также не согласился с размером таксы для расчета вреда, по его мнению она составляет 500 руб. за кв. м загрязненного участка.

«Экотех» в апелляционной инстанции назвал решение суда законным и обоснованным.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев отзывы сторон без их участия, не согласился с выводами эксперта и решением суда в части исключения из расчета одного из трех земельных участков, а также применении таксы при расчете вреда в размере 400 руб. за кв. м. Впрочем, коллегия судей пришла к выводу, что Росприроднадзор также применил неверный расчет ущерба. Применив другую методику, суд оценил ущерб в 6 млн руб.

Судебный эксперт экспертной группы Veta Александр Терентьев полагает, что в целом ключевые правовые позиции постановления суда обоснованы, «но отдельные аспекты могут восприниматься критически». «С высокой вероятностью, кассация оставит это постановление без изменения, так как оно опирается на прямую позицию Верховного суда, правильно применяет действие методики и основывается на надлежащих доказательствах. Вместе с тем, стоит обратить внимание на то, что спор длится 7 лет, и все эти процессы наглядно демонстрируют сложность и дискуссионность методологии расчета экологического ущерба по почвенным загрязнениям. Это системная проблема, требующая законодательного уточнения методики, а не только судебного правоприменения»,— пояснил эксперт.

Помощник председателя коллегии адвокатов «Налоговая безопасность» Тимур Галимов, считает постановление апелляционного суда обоснованным и малоперспективным для кассационного обжалования. «Подход суда апелляционной инстанции соответствует сложившейся практике по экологическим спорам, — полагает господин Галимов. — В то же время перспективы кассационного обжалования судебного акта представляются ограниченными. Кассационная инстанция, как правило, не переоценивает доказательства и не пересматривает фактические обстоятельства дела. Принимая во внимание, что дело имеет многолетнюю историю с противоречивыми экспертными заключениями, процессуальная пассивность сторон, которые не участвовали в апелляционном заседании, вызывает недоумение. Этот случай служит напоминанием: в затяжных судебных разбирательствах, особенно с участием публично-правовых образований, активная процессуальная позиция и личное участие в заседаниях являются не формальностью, а важнейшим инструментом защиты».

Булат Баширов