В Черноземье 13 марта ожидается теплая погода, до +14°C

В пятницу, 13 марта, жителей Черноземья ожидает теплая и солнечная погода. Без осадков. Температура будет варьироваться от –1°C до +14°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +3°C, днем потеплеет до +14°C, вечером температура опустится до +8°C и еще до +2°C к ночи. Ветер до 4 м/с.

В Воронеже утром будет +2°C, днем температура поднимется до +11°C, вечером она составит +6°C, а ночью — +2°C. Порывы ветра до 2 м/с.

В Курске утром температура составит +2°C, днем повысится до +11°C, вечером будет +7°C, а ночью — до +3°C. Ветер до 3 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +2°C, днем поднимется до +10°C, вечером вернется к показателю +5°C, а ночью понизится до –1°C. Ветер с порывами до 3 м/с.

В Орле утром температура составит +1°C, днем повысится до +9°C, вечером будет +5°C, а ночью понизится до +1°C. Ветер — до 4 м/с.

В Тамбове утром температура составит +2°C, днем поднимется до +9°C, вечером будет +4°C и ночью опустится до -1°C. Ветер с порывами до 3 м/с.

Алина Морозова