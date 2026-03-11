Господдержка бизнеса Татарстана в 2025 году составила 71,6 млрд рублей

В Татарстане в 2025 году субъекты малого и среднего предпринимательства получили государственную поддержку на сумму 71,6 млрд руб. Она включала льготное кредитование, микрозаймы и поручительства, сообщил председатель комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству Рягат Хусаинов.

Вопросы поддержки бизнеса обсудили на выездном заседании комитета в Торгово-промышленной палате Татарстана.

Сейчас в республике зарегистрировано 186 тыс. субъектов МСП, что на 4,3% больше, чем годом ранее. Численность занятых в секторе малого и среднего бизнеса превышает 928 тыс. человек.

Вклад МСП в валовой региональный продукт региона составляет 24,3%. Также отмечается, что количество жалоб предпринимателей на действия органов власти сократилось на 28%.

