В Оренбуржье на ряде автомобильных дорог прекращено движение для всех видов транспорта

В среду, 11 марта, с 18:00 (MSK+2) в Оренбургской области на ряде участках автомобильных дорог введено прекращение движения для всех видов транспорта в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий (сильная метель, недостаточная видимость). Об этом сообщает МЧС региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Так, движение закрыто на следующих участках: Адамовка — гр. Республики Казахстан км 0 — км 58 в Адамовском районе, Орск — Домбаровский — Светлый км 132+500 (примыкание а/д подъезд к г. Ясный) — км 175+755 в Ясненском муниципальном округе, Орск — Домбаровский — Светлый км 175+755 — км 208+435, Светлый — Гостеприимный км 0 – км 26+460,

Светлый — Восточный км 0 — км 85+300, Подъезд к п. Озерный от а/д Светлый — Восточный км 0 — км 14+050, Озерный — Казанча км 0 — км 13+010, Подъезд к п. Коскуль от а/д Светлый — Восточный км 0 — км 4+420 км, Подъезд к п. Актюбинский от а/д Светлый-Восточный км 0 — км 12+710, Подъезд к п. Тобольский от а/д Светлый-Восточный км 0 — км 9+090, Светлый-Гостеприимный км 0 — км 26+460 в Светлинском районе.

Ориентировочно снять ограничения планируют в 10:00 12 марта.

Руфия Кутляева