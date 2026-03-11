Семак ответил критикам игры «Зенита» и призвал не сравнивать команду с «Баварией»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на критику в адрес команды, касающуюся стиля игры и якобы игры «на удержание» счета, сообщает «Чемпионат». Специалист призвал оппонентов аргументировать свои претензии, признав при этом, что команде действительно есть над чем работать, особенно в вопросах результативности. При этом наставник сине-бело-голубых обратил внимание на турнирную ситуацию: петербуржцы отстают от первого места всего на одно очко, а в чемпионате развернулась серьезная борьба с участием шести команд, каждая из которых претендует на чемпионство.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Господин Семак также напомнил, что «Зенит» на протяжении восьми лет стабильно много забивает и удерживает высокую планку, и призвал сравнивать команду с грандами вроде «Баварии» и «Барселоны» лишь при условии соответствующего подбора игроков. Он подчеркнул, что катастрофы в нынешнем сезоне нет: клуб ведет борьбу за первое место в чемпионате и продолжает выступление в Кубке. По словам тренера, команда работает над проблемами, ищет оптимальные позиции для новых футболистов и стремится к максимальному результату, исходя из текущих возможностей состава.

Андрей Маркелов