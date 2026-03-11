В Астрахани балконы исторического дома "напечатали" на 3D-принтере

В Астрахани для сохранения исторического облика здания строители применили 3D-технологии. Для пятиэтажного дома 1948 года постройки на принтере изготовили архитектурные элементы балконов, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Фото: Администрация губернатора Астраханской области Для дома 1948 года постройки в Астрахани на 3D-принтере напечатали элементы балкона

В центре города на ул. Кирова, 20 ремонтируют 78-летний дом. Уже отремонтирована крыша и заменены коммунальные сети. Сейчас строители обновляют фасад здания. Завершение ремонта запланировано на конец апреля. "Необходимо продолжать работу по ремонту фасадов, ведь внешний вид зданий напрямую влияет на общее восприятие города", - заявил глава региона Игорь Бабушкин.

Дом на пересечении улиц Чернышевского и Кирова, 3/20 был построен в 1939-1943 гг. архитектором Василием Ананьевым. Ранее в здании располагалось народное училище, построенное в 1798 году, затем — мужская классическая гимназия. Здание сильно пострадало при пожаре в 1918 году во время революции и позже было снесено. Позже на этом месте снова появился дом в 1948 году. Известно, что с 1961 по 1967 годы там жил первый секретарь Астраханского обкома КПСС Василий Антонов.

Всего в Астраханской области в 2026 году планируют капитально отремонтировать более 500 многоквартирных домов.

Марина Окорокова