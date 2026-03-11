В самарском метро жетоны заменят одноразовыми билетами с QR-кодом

В Самарском метрополитене до конца 2026 года планируется внедрить одноразовые билеты с QR-кодом. Они будут использоваться вместо жетонов. Об этом сообщает городская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Пассажиры смогут приобрести такие билеты через кассы и автоматизированные системы. Аналогичная практика уже применяется в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. Переход на QR-билеты позволит сократить операционные расходы, связанные с инкассацией и транспортировкой жетонов, которые со временем перестанут быть платежным средством, и их утилизируют.

Для реализации проекта валидаторы в метро дооснастят модулями или полностью заменят. Чтобы пройти через турникет, пассажирам нужно будет поднести QR-код к сканеру. После подтверждения появится зеленая индикация, и турникет откроется. При этом останутся доступными действующие способы безналичной оплаты, включая транспортные и банковские карты, смартфоны, а также «оплату улыбкой» от Сбера.

Георгий Портнов