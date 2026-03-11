В Альметьевский городской суд направили уголовное дело в отношении четверых граждан Украины. Их заочно обвиняют в присвоении нефти на 10,8 млрд руб., сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.

В Татарстане направили в суд дело о хищении нефти на 10,8 млрд рублей

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2006–2007 годах обвиняемые, находясь за пределами России, создали преступную группу. Через предприятие-посредника они организовали поставку 858,6 тыс. тонн нефти, принадлежавшей нефтедобывающей компании Татарстана.

Их обвиняют по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение), ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества).

На имущество обвиняемых на сумму 10,4 млрд руб., а также на акции аффилированной компании стоимостью 10,3 млрд руб., наложили арест.

