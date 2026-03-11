«Авангард Нефтесервис» оплатил труд работников после вмешательства прокуратуры

Прокуратуре Кировского района Уфы пришлось вмешаться в ситуацию с долгами по заработной плате перед десятью сотрудниками ООО «Авангард Нефтесервис».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, проверка надзорного ведомства установила, что с декабря 2025-го по февраль текущего года перед работниками образовался долг в 550 тыс. руб. Работодателю внесли представление.

Также прокуратура возбудила дело о невыплате в установленный срок заработной платы (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ). После вмешательства ведомства долги погашены.

ООО «Авангард Нефтесервис», по данным Rusprofile, зарегистрировано в августе 2016 года. Компания занимается производством изделий из недрагоценных металлов. Владельцами являются Сухраб Хадиев и Али Сатаев. В 2024 году выручка составила 380,2 млн руб., чистая прибыль — 44 тыс. руб.

Майя Иванова