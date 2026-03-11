Инвесторы за год вложили в экономику Самарской области более 600 млрд рублей

В 2025 году инвесторы вложили в основной капитал Самарской области 604,6 млрд руб. Это на 35,9 млрд руб. больше, чем в предыдущем году, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Сазонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Сазонов, Коммерсантъ

Основные направления вложений — металлургия, производство медицинских изделий, торговля, логистика, пищевая промышленность, машиностроение, сельское хозяйство, гостиничный бизнес и туризм. В регионе реализуется более 300 инвестпроектов с общим объемом вложений около 1,4 трлн руб., из которых в 2025 году было завершено 26.

В 2025 году в эксплуатацию введены современный логистический центр «Вайлдберриз», новый корпус Центральной заводской лаборатории «ОДК-Кузнецов», а также ряд производств в сфере автокомпонентов. Ведется подготовка к запуску производства специализированной пищевой продукции. Развитие инвестиционной среды поддерживается за счет специальных экономических зон и индустриальных парков.

Особое значение имеет особая экономическая зона «Тольятти», занявшая шестое место в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности. Здесь работают 45 компаний, 22 завода функционируют, а выручка резидентов за 9 месяцев 2025 года превысила 40 млрд руб. Также действуют индустриальные парки «Преображенка», «Чапаевск», «Преображенка-2» и «Новосемейкино», ведется строительство парка «Самара».

Андрей Сазонов