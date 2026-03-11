Директор пермского филиала удмуртского девелопера заявился на региональные праймериз «Единой России»

Директор пермского филиала удмуртской группы компаний «UDS-групп» Сергей Медведев стал участником предварительного голосования «Единой России». Как сообщает пресс-служба регионального отделения партии, господин Медведев выдвинул свою кандидатуру по одномандатному избирательному округу № 5 краевого заксобрания. В настоящее время депутатом краевого парламента от этого избирательного округа является главный врач ГБУЗ ПК «Городская клиническая больница №3» Александр Буторин.

Выдвижение кандидатов для участия в праймериз «Единой России» продлится до 30 апреля. Само голосование будет идти с 25 по 31 мая.