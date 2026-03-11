В Ульяновской области открывается сезон весенних сельскохозяйственных ярмарок

14 марта в Заволжском районе Ульяновска пройдет первая в этом году традиционная весенняя ярмарка сельхозпроизводителей. Об открытии в регионе сезона сельскохозяйственных ярмарок сообщила в среду пресс-служба правительства Ульяновской области.

Сельскохозяйственные ярмарки проводятся в Ульяновске ежегодно весной и осенью. Как правило, на них сами сельхозпроизводители вывозят свою продукцию без посредников, что позволяет жителям Ульяновска получить свежие продукты по более низким ценам. Всего на эту весну запланировано шесть ярмарок: в каждом из четырех районов города (в Засвияжском районе — дважды: 21 марта и 25 апреля), а также в Новоульяновске.

Андрей Васильев, Ульяновск