Банк «Центр-инвест» представил стратегию развития креативных индустрий

Банк «Центр-инвест» принял участие в ежегодном международном форсайт-форуме «Российское креативное десятилетие 2026–2036» в Москве.

Форум собрал представителей федеральных и региональных органов власти, инвестиционного сообщества, образовательных учреждений и профессиональных объединений для обсуждения ключевых направлений развития креативных индустрий.

В рамках работы секции «Региональный потенциал. Развитие креативных индустрий в регионах на основе культурного кода» заместитель Председателя Правления банка «Центр-инвест», к. э. н. Александр Долганов представил доклад «Креативные индустрии для регионального развития». Особый интерес участников форума вызвали практические инструменты поддержки, которые банк «Центр-инвест» развивает совместно с партнерами.

«Банк „Центр-инвест“ не только оказывает финансовую поддержку, но и соединяет возможности государства, бизнеса и общества. Наш опыт в создании креативного кластера „ДОН“ и проведении профильных конкурсов показывает: системная работа позволяет раскрыть культурный код территории и превратить его в реальные инвестиции и рабочие места», — отметил Александр Долганов.

По итогам работы форума участники сформировали резолюцию с практическими рекомендациями по реализации потенциала российской креативной экономики.

Банк «Центр-инвест» активно развивает и поддерживает проекты по креативному развитию донского края. В их число входят собственный бизнес-акселератор, ежегодная поддержка акселератора для креативных индустрий, льготные кредиты для стартапов, женского, семейного и социального предпринимательства, центры финансовой грамотности, посещение музеев школьниками, ИТ-хакатоны совместно с ведущими вузами региона. Позиция и идеи банка по креативному развитию Ростовской области отражены в монографии председателя Совета директоров банка д.э.н., профессора Василия Высокова «Дон креативный».

