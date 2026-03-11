Организатор нарколаборатории в Удмуртии получил 15 лет лишения свободы

Верховный суд Удмуртии отправил в колонию 24-летнего организатора нарколаборатории в Сарапульском районе, в которой было произведено почти 3 кг наркотиков. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Как установил суд, с февраля по май 2025 года подсудимый изъял из тайников 1,1 кг прекурсоров и оборудовал нарколабораторию по производству мефедрона в садовом двухэтажном доме. Он действовал по указанию руководителя организованной группы.

Подсудимый признан виновным в незаконном производстве наркотиков, совершенном организованной группой, в особо крупном размере, а также в покупке и перевозке прекурсоров (ст. 228.1, ст. 228.3 УК).

На судебном заседании фигурант признал свою вину полностью. Ему назначено 15 лет и 2 месяца лишения свободы в колонии строгого режима. В доход государства конфискованы транспорт, оборудование и имущество, использованное в совершении преступлений.