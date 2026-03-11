Пермская лыжница завоевала второе золото на Паралимпиаде

Пермская лыжница Анастасия Багиян завоевала золото Паралимпиады в Италии в гонке с раздельным стартом на 10 км. Об этом сообщает «Ъ».

Это вторая золотая медаль для 24-летней спортсменки на нынешних Играх. Вчера она была первой в спринте классическим стилем в категории NS1 (для атлетов с нарушением зрения).

Как сообщает «Ъ», Анастасия Багиян принесла сборной России четвертое золото Паралимпиады. На счету отечественной команды также две бронзовые награды. В медальном зачете она занимает четвертое место.