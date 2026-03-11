Нарушения требований гигиены нашли в 64% нижегородских школ

Роспотребнадзор с начала 2025/26 учебного года выявил нарушения санитарно-гигиенических требований в 64% нижегородских школ. По данным надзорного ведомства, большинство из них касается несоблюдения режимных вопросов работы на пищеблоках. В частности, нарушались правила мытья столовой и кухонной посуды, уборки помещений и ведения документации.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Удельный вес неудовлетворительных готовых блюд по микробиологическим показателям составил 0,8%, по калорийности и полноте вложения — 0,5%, по смывам с объектов окружающей среды 1,1%. По качеству термической обработки все пробы соответствовали требованиям.

С начала учебного года в Роспотребнадзор поступило два обращения граждан на неудовлетворительную организацию питания в школах. По всем обращениям проведены проверки и приняты соответствующие меры, административного воздействия.

Охват горячим питанием школьников составляет 85%. При этом в 1-4 классах он находится на уровне 100%, в 5-11 классах — 75%.

Андрей Репин