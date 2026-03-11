«Т Плюс» ремонтирует тепломагистраль на улице Свободы в Березниках

Березниковские тепловые сети сегодня, 11 марта, проводят ремонтные работы на участке тепловой сети по улице Свободы в районе пересечения улиц Свободы и Сарычева. Здесь требуется отремонтировать тепломагистраль диаметром 500 мм. Завершить все мероприятия планируется до 23:00.

На время работ ограничено теплоснабжение в жилые дома по ул. Свободы, 25, 31, 33, 50, ул. Ленина, 22, ул. Короленко, 4, 6, 8, ул. Панфилова, 33, ул. Коммунистическая, 2, 6, 8, 10, ул. Челюскинцев, 10, 14, ул. К. Маркса, 43.

До окончания ремонта может наблюдать парение из тепловых камер на ул. Свободы. Напоминаем о необходимости соблюдать повышенную осторожность вблизи места проведения работ. Это в равной степени относится и к автомобилистам, и к пешеходам. В ПАО «Т Плюс» просят горожан с пониманием отнестись к возможным неудобствам.

О Пермском филиале «Т Плюс» Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в шести городах Пермского края: Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском, Лысьве и Губахе, а также в посёлках Майский, Марковский и Прикамский. В состав филиала входит семь теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18, и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. Установленная электрическая мощность филиала – 1229,3 МВт, тепловая мощность – 5 281,336 Гкал/ч. О Группе «Т Плюс» Группа «Т Плюс» работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от ПАО «Т Плюс», – 7,2 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – 188 тысяч. В зонах обслуживания «Т Плюс» проживает более 16 млн человек. Под управлением группы «Т Плюс» находится 53 электростанции, 506 котельных и более 22 000 километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,5 ГВт, тепловая мощность – 51,8 тыс. Гкал/ч.

ПАО «Т плюс»