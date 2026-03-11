Сын экс-министра здравоохранения Татарстана возглавил Верхнеуслонскую ЦРБ
Главным врачом Верхнеуслонской центральной районной больницы назначен 30-летний Марсель Садыков, сын бывшего министра здравоохранения Татарстана Марат Садыков. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.
Сын экс-министра здравоохранения Татарстана возглавил Верхнеуслонскую ЦРБ
Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Татарстан
Нового руководителя коллективу больницы представил заместитель министра здравоохранения республики Ильдар Фатихов.
Ранее Марсель Садыков работал заместителем главного врача Городской клинической больницы № 7 им. М.Н. Садыкова. Он окончил лечебный факультет Казанского государственного медицинского университета.