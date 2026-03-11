Высшая школа экономики выкупила здание исторического Канатного цеха в Петербурге

Здание исторического Канатного цеха на Васильевском острове перешло в собственность Высшей школы экономики, сообщает «Деловой Петербург». Объект, расположенный на 25-й линии Васильевского острова, в конце декабря 2025 года был оформлен в собственность России, после чего Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) подписал с новым владельцем договор оперативного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Продавцом выступил закрытый паевой инвестиционный фонд «Канатный цех» под управлением «Балтинвест УК», который ранее сдавал здание вузу в аренду. Стоимость сделки официально не раскрывается, однако эксперты оценивают ее в сумму порядка 4 млрд рублей. ВШЭ арендовала указанное здание с 2024 года по договору на 10 лет с правом последующего выкупа, используя его как новый корпус университета.

В пресс-службе петербургского кампуса Высшей школы экономики подчеркнули, что приобретение стало логичным шагом в развитии инфраструктуры и долгосрочной инвестицией в будущее. Эксперты рынка отмечают экономическую оправданность покупки: владение активом в центральной локации зачастую выгоднее аренды даже на лояльных условиях, а состояние учебных площадок становится весомым конкурентным преимуществом в борьбе за абитуриентов.

Андрей Маркелов