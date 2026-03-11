Пермский производитель представил новые продукты из линейки Bionord Home – парфюмированное жидкое мыло и гель для мытья посуды и фруктов
Уральский завод противогололедных материалов (УЗПМ) – ведущий российский производитель современных средств для борьбы со льдом под брендом «Бионорд» – расширил линейку товаров для дома Bionord Home. В продажу поступило парфюмированное жидкое мыло в трех ароматах: бархатная магнолия, королевский жасмин, кремовая роза, а также гель для мытья посуды и фруктов в ассортименте: лимонная феерия, сочный грейпфрут и с алоэ вера. Новинки уже доступны для заказа на маркетплейсе Ozon.
Как и вся линейка Bionord Home, мыло и гель выпускаются в пятилитровых канистрах с эргономичной ручкой и удобным носиком для налива. Такой формат претворяет в жизнь узнаваемые принципы продукции Bionord – экономичность, экологичность и эффективность. Приобретая канистру, покупатель сразу получает запас на несколько месяцев, что помогает сэкономить бюджет. Большая канистра позволяет много раз пополнять уже имеющийся дозатор, исключая частую покупку небольших флаконов и сокращая тем самым потребление пластика. Также, благодаря уникальной формуле, для достижения эффекта требуется совсем небольшое количество средства.
В основе составов – натуральные компоненты с увлажняющими и питательными свойствами. Средства не вызывают сухости и раздражения и гипоаллергенны.
Мягкая формула мыла Bionord Home рассчитана на всю семью и подходит для чувствительной кожи. Средство можно использовать не только для мытья рук, но и в качестве геля для душа. Формула биоразлагаема, безопасна для септиков. Продукция не тестируется на животных.
Гель для мытья посуды подходит для всех ее видов, включая тефлон, нержавейку, керамику, чугун, стекло, пластик и силикон. Средство эффективно даже в холодной воде: оно придает посуде сияющий блеск и эффективно удаляет жир. Одной канистры хватает на мойку 8–10 тыс. тарелок. Гель не только бережно относится к рукам и посуде, но и безопасен для септиков.
Жидкое мыло и гель для мытья стали новыми продуктами Bionord Home. Ранее под этим брендом УЗПМ выпустил гель-концентрат для стирки в трех вариантах – для цветного, черного и белого белья, а также кондиционер-парфюм. Линейка уже успела зарекомендовать себя на рынке: гель-концентрат для стирки был признан лучшим бюджетным решением в рейтинге сервиса «Долями», который проанализировал 15 наиболее эффективных и безопасных стиральных гелей на Ozon.
Все средства Bionord Home разрабатываются и производятся под строгим контролем УЗПМ. За более чем пятнадцать лет работы с промышленной химией предприятие создало собственную научную и производственную базу, а также фирменные технологии, которые сегодня используются и для выпуска бытовой линейки. Каждый продукт проходит строгий лабораторный контроль на всех этапах производства.
