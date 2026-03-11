Над Ульяновской областью сбиты два вражеских беспилотника

Дежурными средствами ПВО над территорией Ульяновской области перехвачено и уничтожено два вражеских БПЛА, сообщил днем, около 14:00, в своем Telegram-канале губернатор Ульяновской области

По словам главы региона, места падения сбитых БПЛА зафиксированы на территории Сенгилеевского района Ульяновской области. «Пострадавших и повреждений имущества нет. Работают спецслужбы, места падения оцеплены»,— отметил губернатор.

После сообщения главы региона, около 15 час. местного времени в Ульяновской области, в соседних Самарской и Саратовской областях, а также в Татарстане, Мордовии и Чувашии была объявлена ракетная опасность. Через 30 минут ракетная опасность была снята.

Андрей Васильев, Ульяновск