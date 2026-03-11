Экс-замгубернатора Челябинской области оставили в СИЗО

Московский городской суд оставил без изменений решение первой инстанции о заключении под стражу бывшего заместителя губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика. Об этом „Ъ-Южный Урал“ сообщил источник в силовых структурах. Господина Фалейчика обвиняют в получении взятки во время работы мэром Копейска (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Постановление Басманного районного суда Москвы осталось в силе. Андрей Фалейчик пробудет в СИЗО до 12 апреля.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, действовавшего тогда замгубернатора Челябинской области задержали сотрудники УФСБ РФ по Челябинской области 12 февраля. По версии следствия, Андрей Фалейчик, будучи главой Копейска, за взятку в размере 1,88 млн руб. передал владельцу ООО «Юность» Михаилу Блейзеру в долгосрочную аренду детский оздоровительный лагерь. По данным источника в правоохранительных органах, сумма взяток, полученных экс-главой Копейска, превышает 6 млн руб.

Вскоре заместитель губернатора уволился с поста по собственному желанию. Его последним рабочим днем стало 27 февраля.

Виталина Ярховска