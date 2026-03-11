Эксперты определили оператора с лучшим покрытием сети в Башкирии

Аналитики компании Vigo, разработчика ПО для оценки и оптимизации качества сетей данных, определили оператора №1 по покрытию в республике. Для объективной оценки в четвёртом квартале прошлого года эксперты изучили более 5,3 млн измерений в различных локациях региона, в результате лидером была признан МегаФон.



Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

В исследовании учитывались такие факторы, как общая площадь территории, где есть мобильная связь хотя бы одного из сравниваемых операторов, доля от суммарного покрытия, которую занимает каждый оператор, технологичность и наличие 4G. Всё вместе это складывается в специальный показатель Vigo Coverage Score.

В результате оценки более 5,3 миллионов замеров на территории Башкирии МегаФон набрал наиболее высокий Vigo Coverage Score и на 5,7% опередил ближайшего конкурента.

Удерживать лидерство по покрытию оператору удается благодаря комплексному развитию телеком-инфраструктуры. За прошлый год техническая служба МегаФона построила и модернизировала порядка 210 объектов связи на территории республики. Среди городов наиболее масштабные работы прошли в Уфе, Октябрьском и Сибае, а в сельской местности — в Туймазинском, Мелеузовском и Иглинском районах. Всего было охвачено около 85 малых населенных пунктов. Также покрытие МегаФона усилили на федеральных трассах М-5 «Урал» и М-12 «Восток», проходящих в регионе. В частности, на М-12 было подключено 20 объектов связи по технологии «шеринга».

«Мы развиваем телеком-инфраструктуру в республике, учитывая множество параметров. Среди них — ландшафт местности, новые объекты в городской застройке, активность пассажиропотока, интерес к туристическим локациям. Кроме того, тесно взаимодействуем с региональными властями и участвуем в специальных программах, чтобы обеспечить связью жителей малых населенных пунктов. Только за последний год расширили покрытие более чем в 40 селах и деревнях в рамках проектов “Устранение цифрового неравенства” и “Скидка за спектр”. Важно, что эту системную работу отражают оценки жителей республики и независимых экспертов», — прокомментировал директор МегаФона в Башкирии Дамир Байгильдин.

