Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Иркутская компания требует лишить мелькомбинат из Твери прав на товарный знак

Суд по интеллектуальным правам назначил судебное заседание по иску иркутского ООО «СПК» с требованием досрочно прекратить правовую охрану товарного знака, которым владеет тверское ООО «Мелькомбинат». Как следует из картотеки арбитражных дел, речь идет о свидетельстве №217127, которое было выдано на регистрацию товарного знака «Стимул» для категории фруктовые напитки и соки. Дело будет рассмотрено 30 марта 2026 года.

По версии истца, товарный знак фактически не используется. Он был зарегистрирован еще в 2002 году, действие исключительного права истекает лишь в 2030-м.

Компания «СПК» специализируется на розничной продаже строительных материалов, в том числе скобяных изделий и лакокрасочных материалов, а также стекла. Организация является правообладателем пяти товарных знаков на эфирные масла, ароматизаторы, краски, лаки для ногтей и детские принадлежности.

ООО «Мелькомбинат» зарегистрировано в Твери и занимается производством муки из зерновых культур, макаронных изделий, комбикормов для животных и птиц. В портфеле компании 19 товарных знаков, в том числе на крупы, макаронные изделия, агар-агар, пищевые ароматизаторы, корма для животных и др.

Лолита Белова

Новости компаний Все