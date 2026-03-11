Иркутская компания требует лишить мелькомбинат из Твери прав на товарный знак

Суд по интеллектуальным правам назначил судебное заседание по иску иркутского ООО «СПК» с требованием досрочно прекратить правовую охрану товарного знака, которым владеет тверское ООО «Мелькомбинат». Как следует из картотеки арбитражных дел, речь идет о свидетельстве №217127, которое было выдано на регистрацию товарного знака «Стимул» для категории фруктовые напитки и соки. Дело будет рассмотрено 30 марта 2026 года.

По версии истца, товарный знак фактически не используется. Он был зарегистрирован еще в 2002 году, действие исключительного права истекает лишь в 2030-м.

Компания «СПК» специализируется на розничной продаже строительных материалов, в том числе скобяных изделий и лакокрасочных материалов, а также стекла. Организация является правообладателем пяти товарных знаков на эфирные масла, ароматизаторы, краски, лаки для ногтей и детские принадлежности.

ООО «Мелькомбинат» зарегистрировано в Твери и занимается производством муки из зерновых культур, макаронных изделий, комбикормов для животных и птиц. В портфеле компании 19 товарных знаков, в том числе на крупы, макаронные изделия, агар-агар, пищевые ароматизаторы, корма для животных и др.

