В Самарской области пресекли работу незаконного узла связи для мошеннических действий

В Самарской области сотрудники отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России пресекли незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика 20-летним жителем Самары. Об этом сообщает МВД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, задержанный откликнулся на предложение о высокооплачиваемой работе от неизвестного лица. Он получил SIM-бокс, роутер и множество SIM-карт. Житель Самары за свой счет арендовал квартиру в Южном городе, в которой и установил полученное оборудование. Молодой человек должен был обеспечивать бесперебойную работу полученной техники, которая предназначалась для совершения мошенничества в отношении жителей регионов России.

Незаконный узел связи проработал один день. Затем оператор абонентского терминала пропуска трафика был задержан полицейскими. Настроенное им оборудование и SIM-карты изъяты.

Следственный отдел ОМВД России по Волжскому району возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика, совершенное организованной группой), фигурантом которого стал задержанный. Жителю Самары избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование его деятельности и установление других участников преступления продолжаются.

Ч. 3 ст. 274.3 предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет со штрафом в размере до двух млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до четырех лет или без такового.

Руфия Кутляева