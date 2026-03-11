В челябинском парке Гагарина с 16 марта закрывается каток

В Челябинске с 16 марта закрывается каток Центрального парка культуры и отдыха имени Юрия Гагарина. 14 марта там пройдет торжественное закрытие зимнего сезона, сообщают представители ЦПКиО.

Мероприятие начнется в 12:00. Программа включает конкурсы и различные активности. 14 и 15 марта каток также продолжит работу в обычном режиме.

Катки в детском парке имени Валентины Терешковой в городском саду им. Александра Пушкина прекратили работу 10 марта.

Ольга Воробьева