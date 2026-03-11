Подведомственная кабмину Башкирии компания потратила 493 тысячи рублей на VPN

АО «Центр информационно-коммуникационных технологий Башкирии» (Центр ИКТ, принадлежит правительству Башкирии) заключило с ПАО «Мобильные Телесистемы» (МТС) договор об услугах виртуальной частной сети. По данным портала госзакупок, стоимость контракта составила около 493,3 тыс. руб., оплата будет производиться ежемесячно по факту оказания услуги.

До конца 2026 года МТС должен будет в режиме «24 на 7» предоставлять доступ к VPN на основе протокола Ethernet (L2VPN). Качество соединения должно позволить передавать традиционный интернет-трафик (для доступа к сайтам и электронной почте), трафик корпоративных информационных систем и трафик интерактивного голосового и видео-обмена (со скоростью не менее 256 кбит/с).

Центр ИКТ Башкирии зарегистрирован в 2024 году на базе одноименного госпредприятия, которое с 2012 года выполняла функции оператора электронного правительства республики. Организация, в числе прочих, сопровождает систему межведомственного электронного документооборота госорганов Башкирии. Единственным учредителем компании является региональное министерство земельных и имущественных отношений.

Идэль Гумеров