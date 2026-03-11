Доля отказов по розничным кредитам в Удмуртии приблизилась к 80% в феврале

Доля отказов по заявкам на розничные кредиты в Удмуртии за год увеличилась на 5,1 процентного пункта и достигла в феврале 79,1%. Следовательно, банки одобряли только каждый пятый кредитный запрос. Такие данные представило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Речь идет о заявках на потребительские кредиты, POS-кредиты, кредитные карты, автокредиты и ипотеку. В целом по России доля отказов за указанный период выросла на 4,7 процентного пункта, до 81,8%.

Несмотря на рост показателя за год, эксперты бюро отнесли Удмуртию к регионам страны с наименьшей долей отказов. Рейтинг составлен из 30 субъектов с наибольшим числом заявок, в нем республика заняла 25-е место. Для сравнения, лидер топа — Кемеровская область с показателем 83,9%.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков рассказал, что к началу 2026 года одобрение банками заявок на розничные кредиты стабилизировалось, однако по-прежнему находится на очень низком уровне — менее 20%.

«Банки в условиях серьезных ограничений по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой не спешат повышать свой аппетит к риску. С другой стороны, снижения ключевой ставки до нынешнего уровня (15,5% в марте — “Ъ-Удмуртия”) пока недостаточно для возвращения на рынок большинства заемщиков хорошего кредитного качества»,— сказал он.

При этом, добавил эксперт, нарастает конкуренция между банками за граждан с высоким уровнем кредитоспособности. «По заявкам таких заемщиков доля отказов в настоящее время составляет 52%»,— отметил господин Волков.

Напомним, Удмуртия вошла в пятерку регионов—аутсайдеров по соотношению среднедушевого долга по кредитам банков и годовой зарплаты в начале 2026 года. Показатель составил 74,3%. Средний объем задолженности — 591,5 тыс. руб. Это на 41,6 тыс. руб. больше, чем годом ранее.