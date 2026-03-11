В Башкирии неучтенной осталась четверть пчелосемей

В личных подсобных хозяйствах Башкирии пока не включены в единую федеральную систему учета животных около 2% лошадей, 5% мелкого рогатого скота и 23% пчелосемей, сообщил в соцсетях премьер-министр республики Андрей Назаров.

По его словам, регион находится на третьем месте в России по количеству крупного рогатого скота (770 тыс. голов) и на втором месте по числу лошадей (почти 127 тыс. голов). Глава кабмина пояснил, что идентификация — это «фактически паспорт животного, который отражает его рождение, прививки, перемещения» и помогает быстрее находить и останавливать распространение инфекций, а также «дает прозрачность всей цепочки от фермы до молока и мяса на столе».

Майя Иванова