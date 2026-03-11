В Липецке группе подростков вынесли приговор за нападения на «наркоманов»

Октябрьский районный суд Липецка вынес обвинительные приговоры семи подросткам от 16 до 18 лет. Шестеро из них осуждены за хулиганство, совершенное в группе с применением насилия (ч. 2 ст. 213 УК РФ, до семи лет лишения свободы). Двое признаны виновными в двух эпизодах указанного преступления, четверо — в одном. Двое подростков также осуждены за магазинную кражу (п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.

Трое осужденных приговорены к лишению свободы на срок от года и двух месяцев до двух лет. Один из них будет отбывать наказание в колонии общего режима, двое — в воспитательной колонии. Еще троим назначено по одному году и двум месяцам условно с испытательным сроком два года. Подростка, признанного виновным только в краже, приговорили к 80 часам обязательных работ.

Установлено, что фигуранты договорились «очистить» район от граждан, склонных к употреблению алкоголя и наркотиков. С этой целью они нападали на улице на случайных прохожих, которых относили к этой категории, и избивали. Подростки снимали нападения на камеру мобильного телефона и впоследствии публиковали записи в интернете. Группа совершила первое избиение в марте 2024 года на улице Буденного в Липецке, второе — в апреле 2024 года на проспекте Победы.

УМВД по Липецкой области начало проверку по факту публикации видео, на котором подростки нападают на человека, в апреле 2024 года. Тогдашний мэр Липецка Евгения Уваркина прокомментировала инцидент, заявив, что подозреваемые «должны ответить за свои грубые действия». Через несколько дней председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе липецкого ведомства Евгению Шаповалову возбудить уголовное дело.

