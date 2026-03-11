«Россети Тюмень» направили 485 млн рублей на установку «умных» счетчиков в 2025 году

«Россети Тюмень» подвели итоги установки интеллектуальных приборов учета электроэнергии на территории Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО в 2025 году. В течение года энергетики смонтировали 5,3 тысячи «умных» устройств при присоединении новых потребителей и 4,3 тысячи – в рамках замены счетчиков предыдущего поколения. Стоимость работ составила более 485 млн рублей.



Для удобства потребителя после установки «умного» счетчика показания направляются в ресурсоснабжающую организацию автоматически, что исключает возможность ошибки при передаче данных и снижает вероятность некорректных начислений. Автоматика интеллектуальных приборов учета позволяет регистрировать отклонения напряжения и с помощью постоянного мониторинга данных выявлять безучетное потребление электроэнергии.

Наибольшее количество устройств – 9,5 тысячи – специалисты установили жителям и предприятиям Тюменской области, из них 5,3 тысячи – в рамках техприсоединения новых потребителей. В самом густонаселенном муниципальном образовании – Тюмени и ее окрестностях – смонтировано 6,2 тысячи автоматических интеллектуальных приборов. Все использованные устройства произведены в РФ и включены в реестр российской промышленной продукции.

Расширение парка «умных» счетчиков системообразующей территориальной сетевой организации является базовым инструментом повышения эффективности процесса передачи электроэнергии. Всего за последние пять лет «Россети Тюмень» установили порядка 77 тысяч интеллектуальных приборов учета на территории Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО.

АО «Россети Тюмень»