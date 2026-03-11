В поликлинике Тольятти похитили деньги на лечение паллиативных больных

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве с бюджетными деньгами на лечение паллиативных больных в Тольяттинской городской поликлинике №4 (ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Фигурантом дела стал врач поликлиники. Прокурорская проверка показала, что учреждение здравоохранения получило от областного минздрава субсидию на лечение паллиативных больных. Медик вносил в реестр сведения о том, что врач посетил эту категорию пациентов и оказал помощь.

Однако опрошенные паллиативные больные рассказали, что сотрудник поликлиники к ним не приходил. Прокуратура передала материалы проверки в следственные органы, которые возбудили уголовное дело.

По информации источника «Ъ-Волга» в силовых структурах, пока врачу вменяется хищение 25 тыс. рублей, но в перспективе сумма украденных средств может увеличиться до 2,5 млн рублей.

Георгий Портнов