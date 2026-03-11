Арбитраж вышел на поле

Вступило в силу арбитражное решение о выплате премиальных предпринимателю Сергею Волгину, который занимался подбором главного тренера для футбольного клуба «Пари НН» на замену Саше Иличу. Скаут представил команде кандидатуру Виктора Ганчаренко, с которым осенью 2024 года был заключен контракт, однако под его руководством по итогам сезона «Пари НН» вылетел из Российской премьер-лиги и сохранил место в первенстве только благодаря проблемам с лицензией у подмосковного клуба «Химки». Условие договора со скаутом о невыходе из РПЛ клуб посчитал невыполненным и лишил его 3,1 млн руб. премии. Однако господин Волгин отсудил эти деньги, доказав, что исполнил контракт. В «Пари Нижний Новгород» разбирательство пока не комментируют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Арбитражные суды рассмотрели спор предпринимателя Сергея Волгина с футбольным клубом «Пари НН» о премиальных за поиск главного тренера команды. Договор услуг скаута был подписан 1 сентября 2024 года, когда команду возглавлял Саша Илич, с которым руководство команды расторгло контракт через месяц, следует из опубликованных материалов дела. Как писал «Ъ», господин Илич пришел на смену прежнему главному тренеру Сергею Юрану в мае 2024 года и после серии крупных поражений от соперников в октябре по соглашению сторон покинул клуб. «Пари НН» к этому времени оказался в зоне вылета с турнирной таблицы Российской премьер-лиги. Новым тренером стал белорусский специалист Виктор Ганчаренко, который до этого тренировал российские клубы «Кубань», «Урал», «Уфу», «Краснодар» и ЦСКА.

По договору с «Пари НН» скаут обязался к 20 сентября 2025 года оценить спортивный потенциал десяти тренеров, проанализировать тактические характеристики и профессиональные качества кандидатов, а также их игровой стиль и тактическое понимание игры. Наблюдать за работой тренеров предстояло на официальных и товарищеских матчах и во время тренировок. За эту работу клуб обязался до 8 ноября 2024 года выплатить контрагенту 1,5 млн руб. и еще 3,1 млн руб. премиальных к 30 июня 2025 года, если клуб сохранит место в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам сезона 2025–2026 годов, отмечается в документах суда.

Остаться в РПЛ «Пари НН» удалось только благодаря стечению обстоятельств.

По итогам стыковых матчей в сезоне 2024–2025 годов под руководством Виктора Ганчаренко клуб уступил ФК «Сочи» и вылетел из лиги. Тем временем подмосковный клуб «Химки» лишился лицензии на игры в РПЛ из-за финансовых проблем и долгов, которые превысили 1 млрд руб. В июне 2025 года исполком Российского футбольного союза вернул «Пари НН» в РПЛ вместо «Химок». Таким образом, условия контракта о премиальных скауту за сохранение команды в РПЛ были выполнены.

Тем не менее в клубе посчитали, что договор был нарушен, и не выплатили господину Волгину вознаграждение. Скаут направил клубу претензию, которая осталась без удовлетворения. Тогда он решил взыскать 3,1 млн руб. с команды в арбитражном суде Нижегородской области. Истец настаивал, что полностью выполнил свои обязательства перед клубом, но ему заплатили только основную часть гонорара в 1,5 млн руб. Юристы клуба в свою очередь признали, что команда обрела нового тренера Виктора Ганчаренко, но настаивали, что при нем команда фактически лишилась права участвовать в РПЛ в сезоне 2025 –2026 годов из-за спортивных результатов.

Они отметили, что клуб остался в РПЛ только благодаря проблемам с лицензией у ФК «Химки», поэтому сохранение места в лиге не может считаться выполнением условий контракта со скаутом.

Впрочем, суд решил, что дополнительное вознаграждение Сергею Волгину положено, так как все условия договора с «Пари НН» выполнены. В решении суда отмечается, что скаут направил команде письмо с потенциальными кандидатурами и оценкой их спортивного потенциала, а футбольный сезон 2024–2025 годов был открыт с 1 июня 2024 года по 30 июня 2025-го. При этом суд учел, что сохранение команды в РПЛ по договору зависело от спортивных результатов, однако сам факт исключения клуба счел незначительным, так как в итоге «Пари НН» остался в РПЛ. В этих обстоятельствах суд счел требования господина Волгина о выплате премии законным и удовлетворил его.

Представители «Пари НН» решили оспорить это решение в суде, однако Первый арбитражный апелляционный суд оставил его в силе. В клубе пока не ответили на вопросы «Ъ» о судебных спорах с Сергеем Волгиным.

Как писал «Ъ», господин Ганчаренко проработал в нижегородском клубе менее года: контракт с ним был расторгнут в июне 2025 года после истории с вылетом команды и возвращением в РПЛ. Вместо него главным тренером был назначен Алексей Шпилевский, который до этого тренировал кипрский «Арис». Задачей клуба на очередной сезон господин Шпилевский называл попадание в первую десятку турнирной таблицы РПЛ и обещал сделать ставки на более интенсивный футбол и активную игру футболистов на всех этапах матчей. Пока «Пари НН» находится на предпоследнем 15-м месте таблицы РПЛ.

Владимир Зубарев