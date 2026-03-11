В Самаре восемь театров покажут зрителям бесплатные спектакли в «Ночь театрального искусства»

В Самаре 27 марта пройдет акция «Ночь театрального искусства», посвященная Всемирному дню театра и 150-летию Союза театральных деятелей РФ. В этот день восемь театров города сделают вход для зрителей бесплатным. Об этом сообщает городская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В театре кукол в 17:00 состоится экскурсия «Путешествие в мир кукол», а в 18:00 — предпремьерный показ спектакля «Снежная королева» по сказке Ганса Христиана Андерсена. В 20:00 пройдет викторина о театральной сцене СССР и России, а также творческая встреча для студентов театральных вузов с режиссером и актерами.

В Самарском академическом театре оперы и балета состоится концерт-променад «Энигма DSCH» в честь 120-летия Дмитрия Шостаковича. В 18:30 в Самарском художественном театре покажут комедию «Скупой» по Мольеру, а в театре драмы «Камерная сцена» — спектакль «Маяковский. Ноктюрн» (18+).

В Театре для детей и молодежи «Мастерская» в 17:00 пройдет выставка «Мастера и мастерские», а в 17:30 — экскурсия по закулисью. Запись на мероприятия театра откроется 16 марта. В Самарском драмтеатре в 21:00 покажут сценическую версию «Как ставится пьеса» Карела Чапека, в которой рассказывается о работе театральных специалистов.

В театре юного зрителя «СамАрт» в 21:00 состоится встреча с режиссером Ярославом Жевнеровым и актерами спектакля «Король и Матиуш Первый». Кроме того, семейный театр «Домик на крыше» представит спектакль «Когда все вместе» по сказкам С.Г. Козлова. Регистрация на мероприятия откроется 20 марта в 12:00.

Георгий Портнов