В Татарстане объявили режим ракетной опасности

Над территорией Татарстана ввели режим ракетной опасности. Сообщение об этом пришло в приложении МЧС России в 14:07.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Внимание! На территории Республики Татарстан введен режим „Ракетная опасность“», — говорится в сообщении.

В Авиастроительном районе Казани слышны сирены.

Сегодня утром для Набережных Челнов, Елабуги и Нижнекамска объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов.

Анна Кайдалова