В Татарстане объявили режим ракетной опасности
Над территорией Татарстана ввели режим ракетной опасности. Сообщение об этом пришло в приложении МЧС России в 14:07.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
«Внимание! На территории Республики Татарстан введен режим „Ракетная опасность“», — говорится в сообщении.
В Авиастроительном районе Казани слышны сирены.
Сегодня утром для Набережных Челнов, Елабуги и Нижнекамска объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов.