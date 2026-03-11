В Прикамье заканчивается подача заявок НКО на грантовую поддержку

В Пермском крае завершается подача заявок на конкурс проектов для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) на предоставление грантов губернатора. Документы соискатели могут подать до 18 марта 2026 года в электронном виде через личный кабинет на официальном портале организатора конкурса. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Общий объем финансирования конкурса составляет 84,7 млн рублей, из которых 40,1 млн предоставит бюджет Пермского края, 44,6 млн — федеральный бюджет в порядке софинансирования Фондом президентских грантов. Максимальная сумма поддержки одного проекта составляет до 3 млн рублей.

С начала компании по подаче заявок в Пермском крае были проведены более ста индивидуальных консультаций для подготовки необходимого пакета документов и три обучающих вебинара. Выездные мероприятия по социальному проектированию состоялись в Губахе, Верещагино, Чернушке, Кудымкаре, Березниках, Усолье, Добрянке, Кунгуре, Лысьве, Чусовом, Краснокамске, Чайковском, Соликамске. Также в муниципалитетах прошли

тематические встречи с участием краевого омбудсмена Игоря Сапко, представителей территориального общественного самоуправления, ветеранских организаций и НКО, работающих в сфере поддержки инвалидов.

«Деятельность некоммерческого сектора Пермского края представлена лидерами общественных изменений. Задача фонда — обеспечить условия для реализации социально значимых инициатив», – отметил директор Фонда грантов губернатора Пермского края Сергей Воробьев.

Победителей конкурса определят до 15 мая 2026 года. Реализация проектов, получивших поддержку, стартует с 15 июня 2026 года.