В Татарстане создадут чат-бот в Max для анонимных сообщений о пьяных водителях
В Татарстане планируют создать чат-бот в мессенджере Max для отслеживания нетрезвых водителей. Соответствующий пункт прописан в проекте постановления Комитета по законности и правопорядку Госсовета Татарстана.
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
С помощью бота граждане смогут анонимно сообщать о фактах управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения, без прав или лишенными водительских прав.
Проект реализует министерство цифрового развития республики.
В октябре 2020 года такой бот запустили Telegram, туда жители могли написать анонимную жалобу на пьяных водителей.