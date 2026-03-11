В Татарстане планируют создать чат-бот в мессенджере Max для отслеживания нетрезвых водителей. Соответствующий пункт прописан в проекте постановления Комитета по законности и правопорядку Госсовета Татарстана.

В Татарстане создадут чат-бот в Max для анонимных сообщений о пьяных водителях

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ В Татарстане создадут чат-бот в Max для анонимных сообщений о пьяных водителях

С помощью бота граждане смогут анонимно сообщать о фактах управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения, без прав или лишенными водительских прав.

Проект реализует министерство цифрового развития республики.

В октябре 2020 года такой бот запустили Telegram, туда жители могли написать анонимную жалобу на пьяных водителей.

Анна Кайдалова