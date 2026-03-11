В Перми зарегистрирована УК технопарка «Пермь-сити»

В Перми зарегистрировано ООО «УК Технопарка “Пермь-сити”». Единственным владельцем компании выступает МК ООО «Хлоен Холдингс». Уставный капитал компании составляет 10 тыс. руб. Директором вновь созданной структуры выступает гендиректор «Кортрос-Пермь» Анатолий Маховиков. Он пояснил «Ъ-Прикамье», что создание управляющей компании на этапе проектирования и последующего строительства объекта — это стандартная и общепринятая практика, обусловленная как логикой развития крупных проектов, так и требованиями федерального законодательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Valode & Pistre Фото: Valode & Pistre

«Пермь-сити — это уникальный проект, сочетающий нестандартные решения для ведущих арендаторов и резидентов. Привлечение таких компаний — задача, которую мы решаем уже сегодня. Именно для этого и создается управляющая компания. Среди других задач — адаптация проекта под индивидуальные требования будущих арендаторов и резидентов, организация строительства с учетом их пожеланий, а также последующее комплексное управление объектом»,— уточнил господин Маховиков.

Напомним, весной 2024 года «Кортрос» выиграл в Перми на торгах право комплексного развития территории (КРТ) в микрорайоне ДКЖ. Площадь участка для реновации 25,3 га ограничена улицами Учительской, Боровой, Каменского, а также улицами Папанинцев, Переселенческой, Гатчинской, Энгельса и Боровой. Там «Кортрос» возведет около 225 тыс. кв. м жилья, соцобъекты, дорожную инфраструктуру. Часть нового комплекса займет технопарк «Пермь-сити». Под технопарк будет выделено 6 тыс. кв. м. Предварительный срок ввода в эксплуатацию — 2030 год.