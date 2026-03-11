Футболки раздора: суд взыскал с поставщика атрибутики для СКА более 3,1 млн рублей

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск хоккейного клуба СКА к московской компании «ФутболкаОптом.ру». Соответствующий документ появился в картотеке арбитражных дел, резолютивная часть решения объявлена 2 февраля 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Известно, что в марте 2024 года стороны заключили договор на изготовление и поставку спортивных изделий (футболки, кепки, шарфы) с символикой клуба. ХК СКА перечислил исполнителю аванс в размере почти 1 млн руб., однако в установленный срок — 28 мая 2024 года — товар поставлен не был.

В связи с неисполнением обязательств по договору, клуб обратился в суд с требованием о возврате предоплаты и взыскании договорной неустойки. Сумма основного долга составила 981 375 руб., а пени за период с 29 мая 2024 года по 8 января 2025 года, рассчитанные по ставке 0,5% в день, достигли 2,2 млн руб. Суд проверил расчеты истца и признал их верными.

Поскольку ответчик, надлежащим образом извещенный о процессе, на заседание не явился и ходатайств о снижении неустойки не заявил, суд принял решение о взыскании всей заявленной суммы. Таким образом, с ООО «ФутболкаОптом.ру» взыщут более 3,1 млн руб.

Андрей Маркелов