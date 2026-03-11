В Башкирии предложили справлять День работника органа опеки и попечительства

Депутаты Курултая Башкирии планируют рассмотреть законопроект о новом профессиональном празднике, Дне работника органа опеки и попечительства, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Его предлагают ежегодно отмечать 12 марта. В этот день в 1891 году в Российской империи приняли закон «О детях усыновленных и узаконенных», который заложил основы института опеки и попечительства.

Сегодня в Башкирии функционирует 70 отделов опеки и попечительства, в которых трудятся 380 специалистов, отметил спикер Курултая Константин Толкачев.

Законопроект планируют принять в первом чтении на ближайшем пленарном заседании парламента в конце марта.

Майя Иванова