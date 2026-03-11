В Уфе проверяют информацию о побоях двухлетнего ребенка в детсаду

Прокуратура Башкирии выявила публикацию о побоях в отношении двухлетней девочки, якобы полученных в частном детском саду в Демском районе Уфы. Как сообщает пресс-служба ведомства, в учреждение выехал заместитель прокурора Демского района Уфы Марсель Хакимов.

Надзорное ведомство установит обстоятельства и причины произошедшего, изучит видеозаписи с камер наблюдения, оценит действия руководства и воспитателей детсада и при наличии оснований решит вопрос о мерах прокурорского реагирования. Также прокуратура контролирует ход и результаты доследственной проверки.

Telegram-канал «Честный репортаж» со ссылкой на свой информированный источник сообщал, что случай произошел в микрорайоне Яркий в частном детском садике. Девочка после детского сада пожаловалась матери на избиения. Женщина, увидев на теле дочери следы побоев, написала заявление в полицию. По информации издания, это не первый случай рукоприкладства.

Майя Иванова