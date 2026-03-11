В Казани Арбитражный суд Татарстана удовлетворил требования экологов и обязал собственника участка компенсировать ущерб почве в размере 328 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии республики.

Фото: Пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Суд обязал собственника из Казани выплатить 328 тысяч рублей за свалку

Ранее инспекторы Центрального управления выявили несанкционированное складирование отходов в Советском районе: площадь нарушения составила 256 кв. м, объем свалки — 179 куб. м.

Собственник игнорировал претензии экологов об устранении свалки. Инспекторы обратились в суд, и он поддержал позицию министерства и удовлетворил претензии в полном объеме.

Анна Кайдалова