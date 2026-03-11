В Нововоронеже финишировала XIII Зимняя Спартакиада «Росэнергоатома» «Спорт АЭС-2026»

В городе-спутнике Нововоронежской АЭС завершились старты XIII Зимней Спартакиады работников Концерна «Росэнергоатом». Соревнования «Спорт АЭС-2026» в Нововоронеже прошли с участием 15 команд Электроэнергетического дивизиона Госкорпорации.

Фото: Роман Пышкин

Около 300 спортсменов представляли Балаковскую, Белоярскую, Калининскую, Кольскую, Курскую, Ленинградскую, Нововоронежскую, Ростовскую, Смоленскую и Запорожскую АЭС, Центральный аппарат Концерна, «Росатом Энергосбыт», ОДИЦ, «Атомэнергоремонт» и дебютировавший в Нововоронеже Концерн «ТИТАН-2».

Участники продемонстрировали мастерство в четырех видах. Спортивные баталии по волейболу и шахматам развернулись в спорткомплексе «Атом Арена», по баскетболу и дартсу - на стадионе «Старт». Эти современные спортивные объекты построены в Нововоронеже в рамках соглашения «Росатома» и Правительства Воронежской области.

Победители Спартакиады в командном зачёте

Дартс

Нововоронежская АЭС Ленинградская АЭС Белоярская АЭС

Баскетбол (мужчины)

Росатом Энергосбыт Ленинградская АЭС Смоленская АЭС

Волейбол (мужчины)

Ростовская АЭС Белоярская АЭС Курская АЭС

Шахматы

ТИТАН-2 Ленинградская АЭС Запорожская АЭС

Нововоронежскую АЭС на Спартакиаде представляли 27 человек, которые завоевали одно командное золото и три награды в личном зачете. В дартсе победителем соревнований среди женщин стала специалист группы по взаимодействию с региональными органами власти Ольга Мартынова, среди смешанных пар лучший результат показали начальник смены СТУ-2 Александр Косяков и Ольга Мартынова. Мастер электроцеха Павел Морозов занял третье место в шахматных баталиях на второй доске.

«Социальная политика Госкорпорации «Росатом» предусматривает поддержку занятий спортом, пропаганду здорового образа жизни. Особенность Спартакиады "Спорт АЭС-2026" заключается в том, что здесь есть победители, но нет проигравших. Уделяя внимание физическому и моральному состоянию работников, мы повышаем эффективность производства и делаем весомый вклад в процветание страны»,— отметил заместитель директора Нововоронежской АЭС по управлению персоналом Олег Уразов.

Напомним, что первый этап Зимней спартакиады состоялся в Полярных Зорях по пяти дисциплинам: горнолыжный спорт, сноуборд, полиатлон, хоккей и лыжные гонки. «Спорт АЭС-2026» является региональным этапом Спартакиады работников атомной энергетики, промышленности и науки «Атомиада-2026», которая регулярно проводится среди организаций «Росатома». По итогам выступлений формируется сборная госкорпорации на отраслевые и международные старты.