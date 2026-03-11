Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Нововоронеже финишировала XIII Зимняя Спартакиада «Росэнергоатома» «Спорт АЭС-2026»

В городе-спутнике Нововоронежской АЭС завершились старты XIII Зимней Спартакиады работников Концерна «Росэнергоатом». Соревнования «Спорт АЭС-2026» в Нововоронеже прошли с участием 15 команд Электроэнергетического дивизиона Госкорпорации.

Фото: Роман Пышкин

Около 300 спортсменов представляли Балаковскую, Белоярскую, Калининскую, Кольскую, Курскую, Ленинградскую, Нововоронежскую, Ростовскую, Смоленскую и Запорожскую АЭС, Центральный аппарат Концерна, «Росатом Энергосбыт», ОДИЦ, «Атомэнергоремонт» и дебютировавший в Нововоронеже Концерн «ТИТАН-2».

Участники продемонстрировали мастерство в четырех видах. Спортивные баталии по волейболу и шахматам развернулись в спорткомплексе «Атом Арена», по баскетболу и дартсу - на стадионе «Старт». Эти современные спортивные объекты построены в Нововоронеже в рамках соглашения «Росатома» и Правительства Воронежской области.

Победители Спартакиады в командном зачёте

Дартс

  1. Нововоронежская АЭС
  2. Ленинградская АЭС
  3. Белоярская АЭС

Баскетбол (мужчины)

  1. Росатом Энергосбыт
  2. Ленинградская АЭС
  3. Смоленская АЭС

Волейбол (мужчины)

  1. Ростовская АЭС
  2. Белоярская АЭС
  3. Курская АЭС

Шахматы

  1. ТИТАН-2
  2. Ленинградская АЭС
  3. Запорожская АЭС

Нововоронежскую АЭС на Спартакиаде представляли 27 человек, которые завоевали одно командное золото и три награды в личном зачете. В дартсе победителем соревнований среди женщин стала специалист группы по взаимодействию с региональными органами власти Ольга Мартынова, среди смешанных пар лучший результат показали начальник смены СТУ-2 Александр Косяков и Ольга Мартынова. Мастер электроцеха Павел Морозов занял третье место в шахматных баталиях на второй доске.

«Социальная политика Госкорпорации «Росатом» предусматривает поддержку занятий спортом, пропаганду здорового образа жизни. Особенность Спартакиады "Спорт АЭС-2026" заключается в том, что здесь есть победители, но нет проигравших. Уделяя внимание физическому и моральному состоянию работников, мы повышаем эффективность производства и делаем весомый вклад в процветание страны»,— отметил заместитель директора Нововоронежской АЭС по управлению персоналом Олег Уразов.

Напомним, что первый этап Зимней спартакиады состоялся в Полярных Зорях по пяти дисциплинам: горнолыжный спорт, сноуборд, полиатлон, хоккей и лыжные гонки. «Спорт АЭС-2026» является региональным этапом Спартакиады работников атомной энергетики, промышленности и науки «Атомиада-2026», которая регулярно проводится среди организаций «Росатома». По итогам выступлений формируется сборная госкорпорации на отраслевые и международные старты.