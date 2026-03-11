«Экран обеспечивает приватность в общественном пространстве»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lapalma Фото: Lapalma

Недавно объявили лауреатов очередной iF Design Award — престижной мировой награды в области дизайна, вручаемой с 1950-х годов. Эту немецкую премию выдают в достаточно широкой области дисциплин: от промышленного и продуктового дизайна до архитектуры, интерьерных решений, коммуникационного дизайна, упаковки и цифровых интерфейсов.

Среди лауреатов 2026 года, получивших высшую награду — Gold, — экран WOD, созданный Раффаэллой Манджаротти для итальянского бренда Lapalma. Это модульный экран, ключевой элемент которого — кожаная петля, превращенная из технической детали в главный визуальный акцент. Благодаря ей модули могут выстраиваться в прямую линию или мягкую дугу, образуя композиции любой длины. Экран выглядит как повторяющиеся панели из натурального дерева или переработанного полиэстера с текстильной обивкой. В конструкции нет металлических деталей и винтов. Высота экрана может достигать 180 см и, разумеется, предусматривает безграничное число цветов и текстур, пород дерева, лаков, тканей в разных оттенках.

Полагаю, жюри отметило не только это. WOD соответствует двум модным тенденциям. Во-первых, он собирается вручную на месте и поставляется в плоской маленькой коробке (что снижает транспортные расходы и вредные выбросы при транспортировке). Во-вторых, он воплощает идею, популярную в последнее десятилетие: обеспечивает человеку приватность в общественном пространстве. Для последнего он фантастически хорош. Пока победителей только объявили. Торжественная церемония вручения состоится в апреле в Берлине.

Анна Минакова