Строительный потенциал Татарстана вырос на 12% за год

Градостроительный потенциал рынка жилья в Татарстане за год увеличился на 12%. На 1 марта предельная жилая площадь, возможная к строительству в течение трех лет, составляет 6,3 млн кв. м, тогда как год назад показатель был 5,7 млн кв. м, сообщил заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Ильшат Гимаев.

Также в республике вырос объем действующих разрешений на строительство многоквартирных домов — с 5,1 млн кв. м на 1 марта 2025 года до 5,7 млн кв. м на 1 марта 2026 года, что соответствует росту 12,4%.

При этом площадь уже строящихся многоквартирных домов увеличилась незначительно — всего на 0,3%, до 3,6 млн кв. м.

