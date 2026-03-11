В Чувашии на водоснабжение участков для многодетных семей направят 256,6 млн

Правительство Чувашии одобрило первое уточнение республиканского бюджета на 2026 год. Документ предусматривает дополнительное финансирование в размере 256,6 млн руб. на строительство сетей водоснабжения и водоотведения для участков, предоставленных многодетным семьям, сообщает пресс-центр органов власти республики.

С учетом поправок общий объем средств на эти цели в 2026 году увеличится до 277,4 млн руб. В 2027 году на развитие коммунальной инфраструктуры планируют направить еще 189 млн руб.

В результате коммунальной инфраструктурой обеспечат 400 участков, выделенных многодетным семьям для строительства жилья.

Работы проведут в нескольких муниципалитетах: участки в деревнях Канашского, Чебоксарского, Моргаушского и Шумерлинского округов. Водоснабжение также появится на участках в селе Урмаево Комсомольского округа.

Анна Кайдалова