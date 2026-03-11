«Моспроект-3» не смог оспорить свои договоры по магистрали М-12

Арбитражный суд Москвы отказал АО «Моспроект-3», которое было одним из подрядчиков по строительству проходящего через Нижегородскую область участка скоростной автомагистрали М-12 «Москва – Казань».

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская
Предыдущий гендиректор АО "Моспроект-3" Анна Меркулова на открытии М-12
Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Представители «Моспроект-3» просили признать недействительными заключенные в 2020-2022 годах договоры с заказчиком участка дороги, китайской компанией «СиАрСиСи Рус», и субподрядчиком ООО «СТК». Последняя организация, как единственный поставщик, подрядилась выполнить для «Моспроекта-3» корректировку проектной документации по ряду искусственных сооружений магистрали, когда стройка дороги уже была в разгаре.

В суде «Моспроект-3» пытался доказать, что ООО «СТК» не выполняло никаких работ, предыдущее руководство во вред компании заключило договор по корректировке рабочей документации, а в сговоре участвовала одна из бывших сотрудниц, также работавшая у субподрядчика. За счет этого «Моспроект-3» лишился права взыскать с заказчика 1,7 млрд руб., так как «СиАрСиСи Рус» и «СТК» договорились о зачете требований.

Однако суд, изучив доказательства сторон, решил, что требования «Моспроекта-3», оспаривающего свои договорные отношения по проекту магистрали, не обоснованы и корректировку проекта проводило именно «СТК». Истец обжаловал отказ суда в апелляционной инстанции.

Иван Сергеев