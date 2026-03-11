Из горящего дома в Кировске эвакуировали 11 человек
Спасатели эвакуировали 11 человек из квартиры горящего дома в городе Кировск Ленинградской области. Об этом сообщили 11 марта в региональной пожарно-спасательной службе.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Пламя вспыхнуло в однокомнатной квартире на втором этаже пятиэтажного дома на улице Северной. Была спасена хозяйка квартиры, от госпитализации она отказалась. С верхних этажей эвакуировали еще 10 человек.
Возгорание ликвидировал личный состав 127-й, 128-й и 131-й пожарных частей Кировского отряда Леноблпожспас.